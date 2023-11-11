Точил зуб на Иволгина и краснел перед зрителями: не догадаетесь, что скрывал Булдаков

90-е были тяжелым временем для всей страны. Без работы остались и многие артисты. Алексей Булдаков думал оставить профессию и разгружать вагоны, но в последний момент знаменитость отговорила жена. В 1995 году актер получил предложение, от которого не смог отказаться. Это была главная роль в фильме «Особенности национальной охоты».

Образ генерала Алексея Михайловича Иволгина прославил Булдакова на всю страну и помог выжить в сложные времена. Потом последовали не менее успешные продолжения картины «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период» и «Особенности национальной политики», которые зрители помнят и любят по сей день.

Позднее артист признавался, что любил и ненавидел своего героя. Алексей Булдаков был уверен, что Михалыч — это больше, чем анекдотический вояка. Также до конца дней актер раздражался, что, несмотря на обширную фильмографию, он так и остался для большинства генералом Иволгиным.