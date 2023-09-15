Точь-в-точь Синявская в молодости: эта женщина уверяет, что была любовницей Магомаема

Муслим Магомаев был одним из самых желанных артистов для поклонниц. Фанатки шли на многое, чтобы заполучить хотя бы частичку его внимания. Ходили слухи о любвеобильности певца, которые якобы подтверждались наличием некоторых внебрачных детей. Известно о них стало только после смерти исполнителя.

Например, Ирина Короткова в студии одного из телешоу утверждала, что являлась любовницей легендарного артиста в середине 1990-х. Женщина заявляла, что встретилась с ним в баре гостиницы, где он пригласил ее присоединиться к его компании. Вечер они закончили в одном номере.

При этом Ирина утверждала, что Магомаев не назвал свое настоящее имя и представился ей иностранцем Андре. Когда спустя некоторое время женщина поняла, что ждет ребенка, она обратилась в ту же гостиницу и узнала от администратора, кем был тот загадочный постоялец.

Зрители в студии, увидев Ирину, заметили, как сильно женщина похожа на любимую супругу Магомаева. Она выглядела точь-в-точь как Тамара Синявская в молодости. Впрочем, ее слова об интрижке не подтвердились: ДНК-тест показал, что ее наследница Вероника не является дочерью легендарного певца.