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Точь-в-точь Майкл Джексон: на архивном фото Олега Газманова не узнать

5 июля 2023 12:30
Точь-в-точь Майкл Джексон: на архивном фото Олега Газманова не узнать

Таким артиста мало кто помнит.

Олег Газманов даже в 71 год невероятно хорош собой. Артист следит за весом, оставаясь подтянутым красавцем. А уж каким музыкант был в молодости...

В социальных сетях популярный певец поделился редким архивным снимком, на котором запечатлен вместе с маленьким сыном Родионом. Публикацию артист оставил по случаю дня рождения наследника. Газманов трогательно поздравил именинника, признавшись, что гордится им.

Нежные слова тронули интернет-пользователей, но гораздо больше их впечатлила внешность молодого Газманова. Некоторые даже не узнали исполнителя хита «Есаул» на старом фото. Были и такие, кто сравнил артиста с Майклом Джексоном. И стоит признать, что музыкант действительно выглядит точь-в-точь как поп-король в начале его головокружительной карьеры.

Точь-в-точь Майкл Джексон: на архивном фото Олега Газманова не узнать

«Ну копия же Майкла Джексона, разве нет?»

— пишут фолловеры под постом Газманова.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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