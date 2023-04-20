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Точь-в-точь легендарный дед: внуку Гагарина не удалось всю жизнь скрываться от камер

20 апреля 2023 18:30
Точь-в-точь легендарный дед: внуку Гагарина не удалось всю жизнь скрываться от камер

Наследник космонавта родился спустя 21 год после его смерти.

Юрий Гагарин дважды становился отцом: его старшая дочь Елена родилась в 1959 году, а спустя пару лет на свет появилась младшая Галина. Родственники покорителя космоса никогда не стремились к публичности, и, как оказалось, в 1989 году на свет появился внук астронавта Юрий.

Наследник Гагарина решил не связывать свою жизнь с авиацией, однако судьба распорядилась иначе. Не так давно Юрий, учившийся на факультете государственного управления, возглавил хабаровский аэропорт, после чего его имя появилось в СМИ.

Точь-в-точь легендарный дед: внуку Гагарина не удалось всю жизнь скрываться от камер

Управленец старается не афишировать свою родственную связь с Гагариным и даже его научный руководитель не догадывался об этом. Он не дает интервью журналистам, ссылаясь на занятость. Однако внешнее сходство Юрию скрыть не удается. Как отмечают пользователи Сети, внук вырос точной копией прославленного деда, поэтому даже невооруженным глазом заметно их родство.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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