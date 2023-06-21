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Киноафиша Статьи Точь-в-точь Лайма Вайкуле: дочь Валерии произвела фурор в Сети (фото)

Точь-в-точь Лайма Вайкуле: дочь Валерии произвела фурор в Сети (фото)

21 июня 2023 18:30
Точь-в-точь Лайма Вайкуле: дочь Валерии произвела фурор в Сети (фото)

Наследница артистки празднует 30-летие.

Шена Шульгина уже наступает на пятки своей матери — певице Валерии. Звездная наследница всерьез взялась за свою сольную карьеру и делает большие успехи. К тому же она вполне может заменить в российском шоу-бизнесе другую популярную исполнительницу.

В социальных сетях супруг Валерии опубликовал новое фото падчерицы. Иосиф Пригожин трогательно поздравил Шену с 30-летием. Снимок наделал немало шума. Многие интернет-пользователи не ожидали, что дочь певицы носит короткую стрижку, которая превращает ее в полную копию Лаймы Вайкуле.

Точь-в-точь Лайма Вайкуле: дочь Валерии произвела фурор в Сети (фото)

«Мне показалось, что Вайкуле стоит», «Я грешным делом подумала, что это Лайма Вайкуле», «Решила, что Лайма в гости пожаловала»,

— подметили в комментариях к посту интернет-пользователи.

Также многие поздравили именинницу с юбилеем и восхитились ее творчеством. Были и такие, кто добавил каплю дегтя в бочку меда.

«Главное, чтобы была счастлива, но петь ей не надо»,

— рассудил один из подписчиков известного продюсера.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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