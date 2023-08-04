Точь-в-точь Гена Букин: ахнете, увидев, за кого вышла замуж Даша из ситкома «Счастливы вместе»

В течение многих лет Наталья Бочкарева воплощала на экране образ Даши Букиной из ситкома «Счастливы вместе». Артистка так органично вжилась в любимый публикой образ, что поклонники начали ассоциировать ее именно с домохозяйкой Дашей. И еще больше их теории подтвердила вторая половинка актрисы.

Дело в том, что Наталья связала себя узами брака с собственным помощником Романом. Мужчина помогал звезде экрана с работой, а со временем между ними начался роман, они начали жить в квартире Бочкаревой.

Как отмечают фанаты, Роман внешне с трудом отличим от Виктора Логинова, который сыграл экранного мужа Бочкаревой. Избранник артистки выше ее, носит густую щетину и даже цвет глаз и волос у них с Логиновым одинаковый.

Сама Наталья при этом никогда не комментировала схожесть мужчин. В интервью она лишь отмечала, что муж всегда поддерживает ее и даже посещает с ней светские мероприятия, хотя не любит публичность.