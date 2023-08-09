Точь-в-точь Евстигнеев: ахнете, увидев иностранную версию профессора Преображенского

Самой известной экранизацией повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» считается советская. В 1988 году Владимир Бортко представил свою версию знаменитого произведения, а на главную роль пригласил Евгения Евстигнеева. Зрители остались в восторге от игры талантливого артиста и не раз признавались, что не представляют кого-то еще в роли ученого. Однако далеко не все из них знали, что за 12 лет до этого в Европе вышла другая экранизация повести.

Так, итальянский режиссер Альберто Латтуада в 1976 году выпустил картину «Собачье сердце», которая в прокате ФРГ получила название «Почему лает господин Бобиков?». Работа постановщика является точным переложением произведения Булгакова, а главную роль профессора Преображенского в ней играет Макс фон Сюдов.

Поклонники советского фильма не оставили без внимания работу итальянских кинематографистов. Обсуждая фильм, многие отметили, как сильно фон Сюдов похож на Евгения Евстигнеева. Их образы в фильме практически идентичны, а на некоторых кадрах они похожи на одного человека.

Некоторые поклонники даже предположили, что Бортко решил скопировать образ, созданный его коллегой. Однако сам режиссер никогда не комментировал это неожиданное совпадение и не рассказывал, где брал идеи для экранизации.