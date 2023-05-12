Точь-в-точь: дочь Эммануила Виторгана удивительно похожа на известного актера

Эммануил Виторган не побоялся снова стать отцом в довольно зрелом возрасте. Первым совместным ребенком со своей третьей женой Ириной Млодик артист обзавелся, когда ему было уже 79 лет. Тогда на свет появилась Этель.

В отличие от многих знаменитостей, артист не скрывал свою наследницу от посторонних глаз, даже когда она была совсем крохой. В социальных сетях можно увидеть многочисленные архивные фотографии малышки, которые никого не оставляют равнодушным.

Интернет-пользователи отмечают, что Этель, которой в феврале этого года исполнилось уже пять лет, растет полной копией известного актера, но это вовсе не ее именитый отец. Звездная наследница обладает поразительным сходством со своим старшим братом Максимом Виторганом, родившимся во втором браке Эммануила Гедеоновича.