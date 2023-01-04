То же, что и балалайка с ушанкой в России: раскрыта самая нелепая ложь в «Клоне»

Поклонники сериала «Клон» без труда вспомнят, как были показаны там семейные праздники. Редкий вечер обходился без девушек, исполнявших танец живота. Костюм танцовщицы примерила на себя даже исполнительница роли Жади, актриса Джованна Антонелли. Именно поэтому у зрителей создалось стойкое убеждение, что танцы живота — неотъемлемая часть марокканской культуры.

На самом же деле создатели сериала просто сыграли на расхожих стереотипах. Танец живота для марокканцев — это то же самое, что гусляры и балалаечники в ушанках для России. Хоть это и отражает культурное наследие страны, но приглашать или переодеваться в таких артистов каждый праздник россияне не спешат.

Другая ложь была связана с дядей Али, который держал гарем. Культура многоженства уже давно изжила себя в Марокко, и придерживаются ее только очень пожилые мужчины из сельской местности. А вот традиция одобрения брака старшими родственниками мужского пола действительно пока еще есть в стране. Однако она имеет чисто формальный характер, и молодые люди могут пожениться вне зависимости от мнения родни.