То одно, то другое: соседи Николаева в ужасе от происходящего в доме

Долгие годы Игорь Николаев в компании своей жены Юлии Проскуряковой и дочери Вероники живет в квартире в самом центре Москвы. Семья артиста нередко оказывается в эпицентре скандалов, но не так давно публике открылись подробности жизни в элитном доме.

Как оказалось, соседи композитора часто сталкиваются с проблемами. По словам певицы Милены Дейнеги, которая живет там же, долгое время она не могла разрешить конфликт с работниками японского посольства, которые снимают квартиру рядом. Арендаторы включали музыку чересчур громко, что создавало неудобство всем вокруг. Ссоры у нее возникают и с семьей Николаева.

«С Юлией Проскуряковой был конфликт из-за парковочного места», — рассказала артистка порталу Blitz+.

При этом сама Проскурякова никогда не комментировала недопонимания с соседями. Артистка старается вести закрытый образ жизни и редко общается с прессой.