То не может поднять, то швыряет как фрисби: Стив Роджерс неожиданно стал «достоин» молота Тора в «Финале» — как же так вышло

На вечеринке чуть не надорвался, когда пытался сдвинуть его с места.

Сцена в «Финале», где Капитан Америка наконец поднимает Мькльнир, — один из тех моментов, которые вбились в память надолго. Весь зал взорвался, Тор радостно закричал «А я знал!», и на секунду казалось, что мир стал чуточку правильнее.

Если вернуться назад, в «Эру Альтрона», становится еще интереснее. Потому что именно там нам впервые показали, что Стив Роджерс уже был достоин. Он просто… сделал вид, что не может. Все настолько просто — и настолько в стиле Кэпа.

Он мог поднять молот сразу

Братья Руссо много раз отвечали на вопрос, который Marvel-фанаты таскают за собой годами: почему Капитан Америка в «Эре Альтрона» лишь чуть-чуть сдвинул молот, но не поднял его? И их ответ максимально приземленный.

В наших головах он всегда мог использовать молот.

Мьельнир всегда «считывал» его как достойного. Однако Стив увидел, как напрягся Тор, и решил не давить на больную мозоль. Кэп не стал устраивать шоу, не стал меряться силой с богом грома, не стал изображать героя перед всей тусовкой. Это не в его характере смущать друга тем, что он тоже может поднять «божественное оружие».

Короче говоря, он мог. Просто не захотел. Чтобы не задеть Тора. Такой вот он человек. В «Финале» ситуация меняется: против них Танос, мир рушится и ставки очень высоки. И вот тогда момент героизма становится уместным — и нужным.

А теперь — к забавной фан-версии

Конечно, интернет не был бы интернетом, если бы не попытался добавить немного иронии в любую тему. Так однажды пользователь Reddit выложил фото Стива Роджерса, несущегося без шлема на мотоцикле, и подписал: мол, неудивительно, что он не подписал Заковианские соглашения — человек в принципе живет по своим правилам.

Под постом тут же появилась теория, что Мьельнир не давался Стиву, потому что тот нарушает законы дорожного движения. Люди посмеялись, но затем обсуждение неожиданно ушло в серьезную сторону.

Некоторые фанаты предположили, что дело не в шлеме, а в том, что Капитан Америка слишком привязан к конкретным людям, а не к абстрактной идее «общее благо превыше всего». Мол, для Мьельнира, который все-таки связан с темой лидерства, это может быть минусом. Интересная мысль, но, конечно, это уже философия, а не внутренняя логика киновселенной.

Руссо давно все сказали: Стив был достоин. Просто не стал светить этим раньше времени и хвастаться.

