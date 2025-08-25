Меню
То морозы лютые, то жар в груди? Почему в «Игре престолов» не носили шапки, хотя зима была близко

То морозы лютые, то жар в груди? Почему в «Игре престолов» не носили шапки, хотя зима была близко

25 августа 2025 19:05
То морозы лютые, то жар в груди? Почему в «Игре престолов» не носили шапки, хотя зима была близко

Лишь пару одичалых за все восемь сезонов накидывали их на головы.

Вопрос о том, почему герои «Игры престолов» ходили по лютым снегам без шапок, мучил фанатов долгие годы. Особенно это касалось Ночного дозора, который стоит на страже Стены в условиях, где ветер пробирает до костей.

Казалось бы, в таких суровых морозах уж точно без головного убора не обойтись. Но на экране — сплошь непокрытые головы. И ладно бы все носили длинные волосы, как Джон Сноу, так ведь у большинства братьев Дозора стрижки короткие.

Слухи о причинах давно ходили самые разные. Фанаты строили версии: кто-то считал, что бойцы Севера должны лучше слышать приближение врага, кто-то объяснял это традициями Вестероса и одичалых, предпочитающих накидывать капюшон на голову.

То морозы лютые, то жар в груди? Почему в «Игре престолов» не носили шапки, хотя зима была близко

Но разгадку этой «головной» загадки поставил сам Кит Харингтон, исполнитель роли Джона Сноу.

Актер признался, что сам был заядлым сторонником шапок и просил добавить их в кадр.

«Да я просил об этом! Я хотел шапку, когда мы снимали в Исландии. И у нас велись о том бесконечные разговоры. Это, конечно, большая проблема "Престолов": носят жители Севера головные уборы или нет.

То морозы лютые, то жар в груди? Почему в «Игре престолов» не носили шапки, хотя зима была близко

Но есть решение, которое создатели сериала приняли уже давным-давно: нужно видеть лица героев, а не заботиться о том, чтобы держать их головы в тепле», — признался Кит.

Харингтон вспоминает, что съёмки проходили в невыносимых условиях: холод, сырость, ветер. Но команда терпела — ради атмосферы и визуальной красоты, а после члены труппы отогревались в вагончиках. Так что отсутствие шапок в «Игре престолов» сугубо творческий момент, никак не связанный с лором вселенной.

Не только Джон Сноу оказался «с сюрпризом»: в «Игре престолов» был еще один «скрытый» Таргариен — но правду о нем поняли слишком поздно. Ланнистеры передают рецепт: 3 аппетитных блюда из «Игры престолов» — закуска по-бесовски и курочка от Сноу.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Игра престолов»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
