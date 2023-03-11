То ли смешно, то ли ужасно: парень шокировал Сеть снимком из местного ресторана

В Сети не определились, что делать - ужасаться или смеяться.

Фото из кафе со станцией для соусов стало сенсацией в Интернете. Более 2000 комментариев и 46 000 просмотров — на форуме «Реддит» обсуждают нестандартное решение хозяев заведения и оригинальный нейминг и сокрушаются, что за ним потерялось самое необходимое.

Пост с вопросом «Как нужно подоить эту свинью, чтобы получить соус барбекю в этом ресторане?» привлек всеобщее внимание. К нему прилагалась фотография соусной станции, выполненной в виде свиньи. Устройства для получения соусов располагались на месте сосков животного. Посетителям предлагалось выбрать между обычным, острым, очень острым, секретным соусом Шерил и приправой под названием cock. Пользователи форума такой креатив не оценили.