То ли смешно, то ли ужасно: парень шокировал Сеть снимком из местного ресторана
В Сети не определились, что делать - ужасаться или смеяться.
Фото из кафе со станцией для соусов стало сенсацией в Интернете. Более 2000 комментариев и 46 000 просмотров — на форуме «Реддит» обсуждают нестандартное решение хозяев заведения и оригинальный нейминг и сокрушаются, что за ним потерялось самое необходимое.
Пост с вопросом «Как нужно подоить эту свинью, чтобы получить соус барбекю в этом ресторане?» привлек всеобщее внимание. К нему прилагалась фотография соусной станции, выполненной в виде свиньи. Устройства для получения соусов располагались на месте сосков животного. Посетителям предлагалось выбрать между обычным, острым, очень острым, секретным соусом Шерил и приправой под названием cock. Пользователи форума такой креатив не оценили.
«Мой уровень социальной тревожности достиг новых высот», — написали одни. «Я даже не хочу знать, что такое „секретный соус Шерил“», — признавались другие.