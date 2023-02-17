То ли шесть, то ли семь: бывший Дженнифер Лопес запутался в собственных детях

Пока Дженнифер Лопес делает парные татуировки с Беном Аффлеком, ее бывший муж Марк Энтони тоже не скучает. Певец сообщил поклонникам, что совсем скоро в его жизни произойдут большие перемены.

Возлюбленная музыканта, 23-летняя Надя Феррейра, уже не может скрыть свой заметно округлившийся живот. Это значит, что в ближайшее время исполнитель станет отцом — то ли в шестой, то ли в седьмой раз.

От разных отношений у артиста есть дочь Арианна, сыновья Кристиан, Райн, а также близнецы Максимилиан и Эмма, которых ему подарила Джей Ло. В 2003 году бывшая возлюбленная Эми Уотерс требовала, чтобы Энтони признал себя отцом ее сына Питера, но тест ДНК опроверг наличие между ними родственных связей.

Теперь же музыкант с нетерпением ждет появления на свет своего очередного наследника. Артист признался, что для него и для его избранницы этот малыш стал «божьим благословением».