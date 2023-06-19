То ли мальчик, то ли девочка: сын звезды «Дикого ангела» вызвал споры в Сети

Наталия Орейро старается держать личную жизнь как можно дальше от внимания публики. Артистка практически никогда не показывает свои будни, но в исключительных случаях все же делится откровенными снимками. И не так давно она показала портрет сына Мерлина.

На фотографии звезда «Дикого ангела» нежно обнимает наследника. Трогательный кадр не остался без внимания поклонников, но некоторых он привел в настоящее изумление. Подписчиков смутила внешность 11-летнего мальчика, который носит длинные волосы. По мнению части фанатов, такая прическа совершенно не подходит ему, тогда как другие осыпали Мерлина комплиментами и отметили, насколько сильно он похож на знаменитую мать.