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То ли мальчик, то ли девочка: сын звезды «Дикого ангела» вызвал споры в Сети

19 июня 2023 14:00
То ли мальчик, то ли девочка: сын звезды «Дикого ангела» вызвал споры в Сети

Фанаты не прошли мимо неожиданной публикации.

Наталия Орейро старается держать личную жизнь как можно дальше от внимания публики. Артистка практически никогда не показывает свои будни, но в исключительных случаях все же делится откровенными снимками. И не так давно она показала портрет сына Мерлина.

На фотографии звезда «Дикого ангела» нежно обнимает наследника. Трогательный кадр не остался без внимания поклонников, но некоторых он привел в настоящее изумление. Подписчиков смутила внешность 11-летнего мальчика, который носит длинные волосы. По мнению части фанатов, такая прическа совершенно не подходит ему, тогда как другие осыпали Мерлина комплиментами и отметили, насколько сильно он похож на знаменитую мать.

То ли мальчик, то ли девочка: сын звезды «Дикого ангела» вызвал споры в Сети

«Мальчик красивый, но на девочку похож», «Сын очень милый, весь в маму», «Прелестный мальчишка с роскошной шевелюрой», — считают пользователи сети.

Фото: кадр из фильма «Дикий ангел» (1998), социальные сети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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