То ли мальчик, то ли девочка: кто озвучил Чебурашку в новом фильме (фото)

Фильм «Чебурашка» побил в прокате все мыслимые и немыслимые рекорды. Главным героем картины стал знакомый всем с детства персонаж сказочной повести Эдуарда Успенского. Герой был нарисован с помощью компьютерной графики, а вот голос и мимику ему подарила одна известная актриса.

Озвучила то ли мальчика, то ли девочку по имени Чебурашка Ольга Кузьмина. В одном из интервью звезда призналась, что работа на площадке принесла ей огромное удовольствие. По ее словам, о кассовых сборах ленты члены съемочной команды даже не думали. Всем хотелось выпустить по-настоящему добрый и семейный проект. С этой задачей они справились на отлично.

Между тем многих зрителей забавляет сильное сходство миловидной хрупкой блондинки с приятелем крокодила Гены. Народ считает, что лучшей кандидатуры для озвучки главного героя было просто не найти.