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То ли мальчик, то ли девочка: дочь Джоли исхудала и побрилась налысо (фото)

8 июня 2023 11:30
То ли мальчик, то ли девочка: дочь Джоли исхудала и побрилась налысо (фото)

От вида звездной наследницы берет оторопь.

Публика с огромным интересом наблюдает за трансформациями старшей дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта — Шайло. Звездная наследница никак не может определиться со своим стилем, а заодно и с половой принадлежностью.

Интернет-пользователи с пеной у рта осуждали актрису, которая позволила своей подрастающей дочери одеваться словно мальчик. Однако, став чуть старше, Шайло приятно удивила поклонников, облачившись в платье и отрастив, наконец, длинные волосы. Но радость была недолгой.

Неожиданно Шайло побрилась налысо и вновь облачилась в бесформенную одежду. К тому же она сильно исхудала, что всерьез беспокоит фанатов. Глядя на 17-летнюю дочь главной красавицы Голливуда, трудно понять, мужчина это или женщина.

То ли мальчик, то ли девочка: дочь Джоли исхудала и побрилась налысо (фото)

Однако Джоли не спешит принимать меры. Актриса не раз давала понять, что снисходительно относится к экспериментам Шайло над своей внешностью.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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