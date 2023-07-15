«То ли гараж, то ли сарай»: фанаты не ожидали увидеть такое в квартире Орбакайте (фото)
Поклонники не представляют, как можно жить в такой обстановке.
Долгие годы Кристина Орбакайте живет в просторной квартире на Тверской в самом центре Москвы. В этом доме выросла не только сама певица, но и ее сыновья Дени и Никита. Но не так давно звезда сцены решилась полностью изменить квартиру.
За новым ремонтом Орбакайте обратилась в шоу «Идеальный ремонт». Специалистам она смело отдала сразу несколько помещений: кухню, спальни и санузлы. И заявила, что хочет лофт.
Дизайнеры решили превратить ее квартиру в арт-пространство с элементами лофта. Они украсили стены кирпичной кладкой, добавили штукатурку с эффектом бетона и провели декоративные металлические трубы. Стены специалисты украсили полотнами в стиле поп-арт и живыми растениями. В оформлении дизайнеры использовали бетон, чтобы помещение было похоже на настоящий лофт.
Орбакайте осталась в восторге от квартиры. Однако зрители не разделили ее убеждений. По их мнению, квартира потеряла свое очарование и уют и теперь похожа на заброшенный гараж.
«Квартира для подростка: то ли гараж, то ли сарай», «Слишком темно. Как в склепе», Как в индустриальном районе, а не в доме", — делятся мнением пользователи Сети.