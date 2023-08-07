То ли девочка, то ли мальчик: одна из дочерей Пересильд растет со странностями

Юлия Пересильд в одиночку воспитывает двух дочерей от режиссера Алексея Учителя. И одна из наследниц популярной актрисы заставила поклонников сильно поволноваться.

Звезда фильма «Вызов» отправилась вместе с 14-летней Анной и 10-летней Марией в Таиланд. Блондинка опубликовала в социальных сетях несколько снимков с детьми, чем невольно шокировала публику.

Одна из фотографий была сделана в бассейне. Анна показалась перед интернет-пользователями в бикини с леопардовым принтом, а вот Мария надела слитный купальник спортивной модели. Поклонники Пересильд заметили, что ее младшая дочь растет со странностями.

Все дело в том, что на первый взгляд непонятно, мальчик она или девочка. Черты лица Марии женственными назвать трудно. К тому же она носит густую челку, из-за которой ее стрижка кажется мужской. Да и одевается звездная наследница словно юноша-подросток.