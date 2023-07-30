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«То ли девочка, то ли мальчик»: дочь Мороз и Богомолова ввела публику в ступор

30 июля 2023 10:15
«То ли девочка, то ли мальчик»: дочь Мороз и Богомолова ввела публику в ступор

Совсем скоро наследница знаменитостей отпразднует 13-летие.

Дарья Мороз и Константин Богомолов стали родителями осенью 2010 года, когда родилась их дочь Анна. Девочка учится в одной из московских школ и живет с матерью, которая регулярно делится снимками наследницы. Однако далеко не все фотографии Анны нравятся публике.

Так, в своем блоге звезда «Содержанок» поделилась серией фотографий, на которых ее дочь красуется новой прической. Анна выбрала каре с удлиненной челкой и на некоторых снимках полностью открыла лицо.

Пользователи Сети не смогли пройти мимо фотографии наследницы знаменитостей. В комментариях они с удивлением отметили, как сильно Анна похожа на своего отца. И из-за этого, как считают подписчики, она выглядит как мальчик.

«То ли девочка, то ли мальчик»: дочь Мороз и Богомолова ввела публику в ступор

«То ли девочка, то ли мальчик», «Вылитый отец», «Клон папы», «Странная у девочки внешность», — пишут удивленные поклонники Мороз.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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