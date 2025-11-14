Меню
«То, что еще не делали»: Нолан впервые раскрыл масштабы своей «Одиссеи» — на «Оппенгеймере» он только разгонялся

14 ноября 2025 13:46
Кристофер Нолан

Почти четыре месяца провел в первобытных условиях.

После «Темного рыцаря», «Начала», «Оппенгеймера» сложилось ощущение: Кристофер Нолан показал уже буквально все, что мог. Но у талантливого режиссера припасено еще много идей.

Он взял в работу то, что формально является самым древним сюжетным наследием человечества. Греческая «Одиссея» Гомера станет его 13-м фильмом, и по размаху это даже не шаг вперед — это огромный прыжок.

Почему Нолан вообще взялся за это

Нолан давно мечтал о большом кино, основанном на мифах. Он вырос на фильмах Рэя Харрихаузена, и его всегда удивляло, что никто так и не решился переснять древние легенды с современным подходом. Достаточно лишь получить реально огромный бюджет и поработать с IMAX-форматом. Теперь эту дыру он закрывает сам.

Как режиссер, ты ищешь пробелы в кино — то, чего еще не делали. И я понял: все то мифологическое кино, на котором я вырос — фильмы Рэя Харрихаузена и другие — я никогда не видел, чтобы кто-то сделал это с той серьезностью и масштабом, что может дать Голливуд.

«То, что еще не делали»: Нолан впервые раскрыл масштабы своей «Одиссеи» — на «Оппенгеймере» он только разгонялся

Зрителям расскажут про странствие Одиссея, роль которого исполнил Мэтт Дэймон. Десять лет пути и возвращение домой после Троянской войны, без карты, без ориентиров, среди чудовищ и неизведанных морей. Нолан не хочет сделать «еще один эпик»: он хочет, чтобы зритель почувствовал, насколько это путешествие было опасным и безумным.

Это очень первобытно! Мы очень хотели передать, насколько тяжелыми были эти путешествия. И ту веру, на которой держалось все, когда человек отправлялся в неизведанный, не нанесенный на карту мир.

«Выжить любой ценой»

Фильм снимали 91 день. Более двух миллионов футов пленки пустили в расход. И большая часть работы проходила в открытом океане. Настоящем.

Нолан вывел актеров (во главе с Мэттом Деймоном) в море, в реальный шторм, на настоящие волны. Никаких павильонов, зеленых экранов и «побрызгаем водой из шланга — и нормально». Ради красивой картинки съемочной группе пришлось побывать в разных уголках планеты: в Марокко, Греции, Италии, Шотландии, Исландии и Западной Сахаре.

«То, что еще не делали»: Нолан впервые раскрыл масштабы своей «Одиссеи» — на «Оппенгеймере» он только разгонялся

И да — это одновременно безбрежно, пугающе, прекрасно и великодушно, по мере того как меняется погода.

Слова Мэтта Деймона и вовсе звучат как предупреждение: это будет шедевр. Исполнитель роли Одиссея уже посмотрел часть материалов. По его словам, фильм не только про сражения и путешествия, он в том числе раскрывает переживания героев.

Если, проплывая мимо сирен, ты сталкиваешься с экзистенциальным кризисом, то это можно увидеть здесь. Если тебе говорят, что ты спасаешься бегством от циклопа, ты будешь делать это здесь.

То есть будут сирены. Будут циклопы. Будут чудовища, боги, морские кошмары и все те сцены, которые сложно представить в экранизации. Только если за дело не берется Кристофер Нолан.

«Одиссея» выходит в мировой прокат 17 июля 2026 года. После всего услышанного работа Нолана воспринимается как киноисторическое событие, которое может действительно переписать голливудские стандарты.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Одиссея» (2026)
Валерия Белашкова
