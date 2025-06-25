То, что Дамблдор прописал: это аниме — идеальный аперитив для тех, кто устал ждать сериал по «Гарри Поттеру»

Если вы с нетерпением ждете возвращения в Хогвартс, но 2026-й все еще кажется чем-то очень далеким, у Netflix есть то, что может скрасить ожидание. «Магия и мускулы» — это такой себе сводный японский брат «Гарри Поттера», где на место заклинаний приходит сила мышц, а на место драм — сатира.

Маш, но вовсе не милаш

Главный герой, Маш Бернэдэд (да, имя звучит как будто его придумали в Хогсмиде за кружкой сливочного пива), поступает в магическую академию. Проблема в том, что он вообще не умеет колдовать — у него напрочь отсутствует магическая энергия. Зато есть бицепсы, способные пробивать стены и здравый смысл.

Маш не хочет быть волшебником. Он хочет стать божественным провидцем, местным аналогом избранного, и готов крушить магов кулаками.

Между пародией и гениальностью

Это безумное аниме — пародия и любовное письмо фэнтези одновременно. Здесь узнаются все: и распределяющие шляпы (точнее, метафорические аналоги), и соперничество факультетов, и даже злобные волшебные элиты. Но «Магия и мускулы» делает ставку не на копирование, а на подрыв жанровых ожиданий. Маг — не тот, кто шепчет латинские формулы, а тот, кто может метнуть в тебя скамейку быстрее, чем ты произнесешь «Протего».

На Netflix шоу внезапно выстрелило и за первую неделю второго сезона собрало более 1,3 миллиона просмотров. Его сравнивают с «Гарри Поттером», но ценят за то, что он не просто иронизирует над штампами, а предлагает свою, мускулистую и очень японскую версию волшебного пути.

Если вы устали ждать HBO-шного Поттера и хотите фэнтези, в котором герой побеждает не только пассами волшебной палочки, но и кубиками пресса, то «Магия и мускулы» — это как раз то, что доктор Дамблдор прописал.

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