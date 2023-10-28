То, чего избегают современные женщины, экстремально омолодило Румянцеву: в 31 год выглядела на 18

Когда Юрий Чулюкин приступал к съемкам «Девчат», он не подозревал, что основные проблемы сложатся вокруг выбора исполнительницы на главную женскую роль. Его супруга Наталья Кустинская не сомневалась, что Тосей будет она. Однако постановщик понимал, что красавица-блондинка станет смотреться в этом образе странно.

Чулюкину пришлось соврать жене, что ее кандидатуру забраковал худсовет, назвав слишком эффектной. Основными претендентками на роль оставались Валентина Малявина и Екатерина Савинова. Но на пробах себя неожиданно ярко показала и Надежда Румянцева.

Проблема была в ее возрасте. Актрисе исполнился уже 31 год, тогда как ее героиня только недавно отметила восемнадцатилетие. Тогда в ход пошли уловки гримеров: они использовали методы экстремального омоложения звезды кино.

Правда, современные женщины к таким приемам относятся с пренебрежением. Но, как показывает удачный пример Румянцевой, очень зря. Сотрудники съемочной площадки придали актрисе нужную степень юности с помощью оригинальной прически: ей выстригли челку и заплели две косички.

Кроме того, гримеры постарались и над макияжем, сделав акцент на длинных ресницах. Также помогало отсутствие любой помады и густые брови. В таком виде Румянцева действительно смотрелась свежее и моложе, пишет Дзен-канал «Я люблю кино».