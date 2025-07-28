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Тизер третьего сезона «Интервью с вампиром» намекает на перемены: ничего не ясно, но интрига зашкаливает

28 июля 2025 13:17
Тизер третьего сезона «Интервью с вампиром» намекает на перемены: ничего не ясно, но интрига зашкаливает

Смещение акцентов обещает свежий взгляд на полюбившуюся историю.

Студия AMC Networks представила тизер третьего сезона сериала «Интервью с вампиром». Короткий ролик намекает на кардинальные перемены в формате повествования. Кажется, что теперь в центре внимания окажется не Луи, а деспотичный и харизматичный Лестат. По всей видимости, именно его путь будет определять развитие нового сезона, который выйдет в 2026 году.

Экранизация культового романа Энн Райс — не новинка для кинематографа. Широкую известность история получила после одноименного фильма 1994 года с Брэдом Питтом и Томом Крузом. Однако и телевизионная версия, стартовавшая в 2022 году, смогла приятно удивить — сериал получил высокие оценки критиков и обрел преданных фанатов.

Первые два сезона были выстроены как исповедь вампира Луи (Джейкоб Андерсон), рассказывающего журналисту о своей жизни, любви и ненависти к Лестату. Но теперь, судя по тизеру, формат интервью отходит на второй план. Лестат, оказавшийся в современности, неожиданно становится рок-звездой — его образ переосмысляется, а история обещает новые акценты и неожиданные повороты. Интрига нарастает, и поклонников точно ждет что-то иное.

Похоже, время перемен настигло не только вселенную вампиров. В аниме-среде тоже зреют большие ожидания. Поклонники «Ванпанчмена» с надеждой ждут третий сезон — и не просто ради эффектных боев, а ради реванша за спорную вторую часть.

Фото: Кадр из сериала "Интервью с вампиром"
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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