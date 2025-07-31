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«Титаник» был тренировкой перед этой драмой: Кэмерон снимет фильм про Хиросиму и Нагасаки

31 июля 2025 10:52
Джеймс Кэмерон

На фоне этого фильма даже «Оппенгеймер» покажется приятным зрелищем.  

«Это будет самая душераздирающая история со времён „Титаника“» — заявил Джеймс Кэмерон и анонсировал фильм, от которого будут плакать даже те, кто спокойно смотрел за смертью Джека в ледяной воде.

Новый проект расскажет о реальном человеке, пережившем обе ядерные катастрофы — в Хиросиме и Нагасаки.

Реальная история, ужаснувшая режиссера

Кэмерон экранизирует книгу Чарльза Пеллегрино «Призраки Хиросимы», официальная премьера которой состоится 5 августа 2025 года. Но права на неё режиссёр выкупил ещё год назад — сразу после прочтения.

История поразила его настолько, что он пообещал: из этого получится «кино, которое раскроет трагедию Хиросимы так, как не решался никто».

Главный герой — Цутому Ямагучи. Он выжил после ядерного взрыва в Хиросиме, а затем — спустя всего три дня — оказался в Нагасаки и вновь выжил. Об этом случае знает весь Япония, но почти не знает остальной мир.

Кэмерон утверждает, что встречался с Ямагучи до его смерти и дал обещание: «Я расскажу эту историю. Так, как она должна быть рассказана».

«Титаник» был тренировкой перед этой драмой: Кэмерон снимет фильм про Хиросиму и Нагасаки

Новый вызов

В интервью Кэмерон подчеркнул: в этот раз не будет романтической линии, которая отвлекает от трагедии. Два ядерных взрыва и человеческие страдания, такой масштаб не снился даже Кристоферу Нолану с его «Оппенгеймером».

Сценарий уже в работе, и режиссёр признался, что сам «не спал по ночам» после проработки сцен бомбардировки. Он сравнил свой будущий фильм по уровню натурализма с «Спасти рядового Райана».

По эмоциям фильм будет бить сильнее, чем «Титаник», потому что в центре — не одна трагическая история любви, а миллионы человеческих судеб, перечеркнутых за секунду. И на экране это будет показано вполне натурально.

На фоне успеха «Оппенгеймера» проект Кэмерона выглядит как откровенный вызов. Нолан показал, как создавалась бомба. Кэмерон покажет, как она уничтожает. Как «Титаник», но с мистикой: а еще в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму.

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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