«Тише едешь — дальше будешь»: легендарную фразу все произносят неправильно

«Тише едешь — дальше будешь» — это железобетонный аргумент в пользу медлительности и нерасторопности.

Вспомните известную сказку про зайца и черепаху. Лихо она его уделала, да? Правда, пословица тут вообще ни при чем.

Черепахе просто повезло, заяц — самоуверенный балбес, а пословица имеет совершенно другой смысл, чем тот, который из года в год вкладывает в нее коллективное бессознательное.

Оказывается, если ехать тихо, то ты действительно будешь дальше. Но дальше ты будешь от того места, куда ехал. Вот что имел в виду народ, создавая пословицу. Она вовсе не должна поддерживать медлительных, а совсем наоборот.

Бежать быстро — это всегда более продуктивно, чем топтаться на месте. Поэтому использовать фразу «Тише едешь — дальше будешь» стоит не для того, чтобы похвалить «тормоза», а чтобы его порицать за нерасторопность.