«Тиран и кровопийца»: вот почему вы не захотели бы работать с великим Райкиным

Аркадий Райкин прославился как один из самых талантливых театральных режиссеров и актеров. Еще при жизни он стал легендой сцены и проводил каждую постановку своего «Сатирикона» при полном аншлаге. При этом свою личную жизнь артист старался скрывать от посторонних глаз.

Как оказалось, Райкина вряд ли можно было назвать дружелюбным и отзывчивым руководителем. Он считал себя самым главным в театре и не позволял никому из артистов даже претендовать на его славу. По словам Михаила Жванецкого, вся работа «Сатирикона» замыкалась лишь на нем одном.

«Как худрук он был тиран и кровопийца», — вспоминал Жванецкий в одном из интервью.

С юмористом согласна и театровед Елизавета Уварова, которая готовила его мемуары. Она не скрывает, что Райкин очень ревновал своих актеров и не мог принять, что кто-то из них хочет добиться такой же славы. Поэтому в его театре оставались лишь те артисты, которые были согласны с этими условиями, а другие попросту уходили.