Типичный американец: внук Муслима Магомаева разочаровал народ (фото)

Муслим Магомаев еще при жизни стал легендой советской музыкальной сцены. Артист покорил соотечественников своим ярким вокалом и проникновенными композициями. При этом его наследники решили не связывать свою жизнь с искусством и не продолжать творческий путь их семьи.

Так, дочь Магомаева переехала в США и решила не заниматься карьерой, а посвятить себя семье. Она занимается домом и воспитывает внука артиста Аллена, который родился уже в Америке и лишь несколько раз виделся со знаменитым музыкантом.

Как отмечают пользователи Сети, 22-летний Аллен совсем не похож на своего прославленного дедушку. По юноше невозможно сказать, что он принадлежит к прославленному музыкальному роду. И на его внешности, по мнению фанатов, заметно сказалось американское воспитание, а не родство с легендой эстрады.