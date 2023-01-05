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Типичная домохозяйка: посмотрите, как изменилась «Американская дочь» за 27 лет

5 января 2023 12:45
Типичная домохозяйка: посмотрите, как изменилась «Американская дочь» за 27 лет

Годы заметно сказались на ее внешности.

Картина «Американская дочь» вышла в прокат в 1995 году. Лента сразу же привлекла внимание публики, а особенно высоко зрители оценили актерский дуэт Владимира Машкова и Эллисон Уитбек, которые сыграли отца и дочь. Многие были уверены, что юная артистка благодаря фильму начнет свою актерскую карьеру, однако сама Эллисон выбрала совсем другой жизненный путь.

Дело в том, что с ранних лет звезда экрана увлекалась танцами. Поэтому после «Американской дочери» она снялась всего лишь в одном фильме и сразу же завершила свою карьеру. Уитбек была уверена, что успех ждет ее в танцевальных залах, поэтому, окончив школу, отправилась покорять Лос-Анджелес, где устроилась преподавателем танцев.

Типичная домохозяйка: посмотрите, как изменилась «Американская дочь» за 27 лет

Спустя три года девушка решила получить образование в сфере PR. Практически сразу она начала работать по специальности и открыла собственное агентство. Спустя же некоторое время Эллисон занялась ресторанным бизнесом, где также смогла преуспеть.

Помимо этого, знаменитость уделяет время своей семье, воспитывая троих сыновей. О своей жизни она рассказывает в социальных сетях, где даже не упоминает о своем кинопрошлом. Поклонники уже давно не узнают в Эллисон звезду «Американской дочери», ведь ее внешность сильно изменилась.

«Не узнать... Превратилась в типичную недалекую многодетную женщину», «Да... Не узнать. Лишний вес», — пишут пользователи Сети.

Фото: Кадр из фильма «Американская дочь», 1995, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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