«Типаж бабы-яги»: постаревшей жене Малинина открыли глаза на горькую правду
Жене артиста пришлось столкнуться с публичным разоблачением.
Держать людей за дураков — это плохая практика. В этом сполна убедилась супруга Александра Малинина Эмма. 61-летняя женщина не раз подчеркивала, что выглядит моложе своих лет лишь благодаря тому, что следит за ментальным и физическим здоровьем.
Дескать, к косметологическим процедурам не прибегает, пластику не делала, а о фильтрах и фотошопе ничего не слышала. Однако последние снимки Малининой в соцсетях заставили поклонников задуматься над искренностью слов женщины. Фанаты уверены, что стареющая жена артиста не только ложилась под нож хирурга, но и без фильтров и ретуши не обходится ни одна ее публикация в Сети.
«Пара подходит друг другу. Неприятные, искусственные. Она выглядит на свой возраст 60+, несмотря на все косметологические ухищрения», «Вообще не пойму, какое у нее лицо. Видела ее у Малахова давно, она там другой человек была. Да и здесь на фотках как разные люди. А так вживую мы ее не видели без мейкапа и фильтров. На фото мы все молодые будем — правильный ракурс, фильтры», «Как перестать ржать?», «Злая, обколотая ботоксом тетка», «Посмотрела видео „Эмма Малинина показывает свой завтрак“ трехгодичной давности. Там совершенно зверские фильтры и совершенно старушечье лицо. Девочки, хватит верить насмерть отфильтрованным фоточкам», — развенчали большую ложь супруги артиста поклонники на портале Woman.