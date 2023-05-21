«Типаж бабы-яги»: постаревшей жене Малинина открыли глаза на горькую правду

Держать людей за дураков — это плохая практика. В этом сполна убедилась супруга Александра Малинина Эмма. 61-летняя женщина не раз подчеркивала, что выглядит моложе своих лет лишь благодаря тому, что следит за ментальным и физическим здоровьем.

Дескать, к косметологическим процедурам не прибегает, пластику не делала, а о фильтрах и фотошопе ничего не слышала. Однако последние снимки Малининой в соцсетях заставили поклонников задуматься над искренностью слов женщины. Фанаты уверены, что стареющая жена артиста не только ложилась под нож хирурга, но и без фильтров и ретуши не обходится ни одна ее публикация в Сети.