Тина Тернер открестилась от родины накануне гибели: причина ошарашит

Легенда мировой музыки Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет. Последние десять лет американская певица жила в Швейцарии, где ей и было суждено отойти в мир иной. Но не все знают, почему Тернер решила раз и навсегда покинуть родную Америку.

Дело в том, что Тина добровольно отказалась от гражданства США незадолго до смерти. Она сделала шокирующее заявление: по ее словам, у нее нет никаких тесных связей со Штатами, кроме семейных. В это трудно поверить, ведь все эти годы американцы боготворили звезду.

Фактически Тернер не жила на родине еще с середины 80-х. Сначала королева рок-н-ролла перебралась в Лондон, после чего она поселилась в Кельне, а затем в Ницце. Свой окончательный выбор Тернер остановила на Швейцарии в 2013 году.

Тина скончалась в своем особняке после длительной борьбы с онкологией. Певице диагностировали рак в 2016 году, а три года назад артистка стала жертвой инсульта, как об этом пишет Телеграм-канал «НеМалахов». В декабре прошлого года Тернер пережила смерть своего младшего сына Ронни, тоже скончавшегося от рака. Старшего наследника Крейга Тина потеряла в 2018 году.