«Тимур и его команда»: поразитесь, в какую соблазнительную красотку из пионерки превратилась Женя

Эта роль так и осталась для Инги Третьяковой самой заметной за всю карьеру.

Лента «Тимур и его команда» была впервые показана по отечественному телевидению весной 1977 года. Зрители сразу полюбили всех героев экранизации знаменитой повести Гайдара, включая и смелую пионерку Женю, роль которой исполнила одесская школьница Инга Третьякова.

Роль Жени моментально сделала девочку звездой: ее начали узнавать на улицах, писать письма на киностудию и приглашать на свидания. А сама она больше всего мечтала отправиться в столицу и стать настоящей актрисой.

Долгое время Инга продолжала сниматься в родной Одессе, но режиссеры так больше и не предлагали ей главные роли. Тогда она решила переехать в Москву и вместо актерской карьеры начать музыкальную. Она закончила знаменитое Гнесинское училище по классу эстрадного вокала, а затем с одним из эстрадных шоу объездила Японию, Германию, Испанию, Италию, Таиланд и много других стран.

В начале нулевых Третьякова вместе с сыном Станиславом покинули Россию, перебравшись на Мальорку. Там Инга стала арт-директором одной из популярных островных дискотек, а также пела практически во всех крупных отелях, ресторанах и казино.

Сейчас Инге Альфредовне 59 лет, она продолжает заниматься музыкой, а также помогает своей дочери Юте делать первые шаги в модельном бизнесе.