Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тимур Бекмамбетов в Голливуде снял лишь один фильм с Педро Паскалем, и критики со зрителями от него плюются ядом (и все из-за концовки)

Тимур Бекмамбетов в Голливуде снял лишь один фильм с Педро Паскалем, и критики со зрителями от него плюются ядом (и все из-за концовки)

25 июня 2025 18:07
Тимур Бекмамбетов в Голливуде снял лишь один фильм с Педро Паскалем, и критики со зрителями от него плюются ядом (и все из-за концовки)

Впрочем, и помимо финала претензий хватает.

25 июня Тимуру Бекмамбетову исполняется 64 года. Режиссер, прославившийся «Особо опасен» и «Ночным дозором», успел немало — и в России, и в Голливуде. Но есть в его послужном списке и один проект, где сошлись большие амбиции, крупный бюджет, Педро Паскаль в эпизоде… и 25% на Rotten Tomatoes. Это «Бен-Гур» (2016) — один из самых провальных пеплумов XXI века.

Пыль, хромакей и странные диалоги

Если вы не знали, у «Бен-Гура» есть сразу четыре экранизации, и версия Бекмамбетова — последняя. Сам режиссер уверял: это не ремейк, а «свежее прочтение». Звучит солидно. Но по факту, уверяют обозреватели, перед нами «безвкусное месиво» из «Гладиатора», «300 спартанцев» и плохо снятых гонок на колесницах.

Тимур Бекмамбетов в Голливуде снял лишь один фильм с Педро Паскалем, и критики со зрителями от него плюются ядом (и все из-за концовки)

Сюжет простой: два друга, Иуда (Джек Хьюстон) и Мессала (Тоби Кеббелл), ссорятся. Один становится рабом, второй — римским офицером. Далее — предательство, месть, колесницы, Иисус, прощение и слезы. Все бы ничего, но с середины фильма повествование трещит по швам. Герои меняют характеры быстрее, чем фильтры в соцсетях: сегодня они злые, завтра добрые. Мотивации нет. Диалоги — как будто из школьной пьесы.

Фильм страдает не только от сценария, но и от визуального безумия. Операторская работа будто застряла между GoPro и TikTok: камера трясется, зумит, крутится на 360, зарывается в лицо и снова уезжает. Даже в романтических сценах она не может остановиться. Кто-то это назовет «стилем», но некоторым зрителям скорее пригодились бы таблетки от укачивания.

Финал, достойный «Санта-Барбары»

В концовке все герои внезапно прощают друг друга, обнимаются и начинают новую жизнь. Кто-то, считавшийся мертвым, оживает. Кто-то рыдает от любви. Кто-то уходит в закат.

Тимур Бекмамбетов в Голливуде снял лишь один фильм с Педро Паскалем, и критики со зрителями от него плюются ядом (и все из-за концовки)

На фоне «Особо опасен», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» и уж тем более «Ночного дозора», «Бен-Гур» выглядит чужим. Пафосный, сбивчивый и визуально устаревший еще на момент премьеры, он остался в истории как пример того, как не надо снимать «великий эпос».

Ранее мы писали: Украсть миллиарды, не выходя из дома: новинка Тимура Бекмамбетова оказалась «11 друзьями Оушена» на современный лад

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое «Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое Читать дальше 23 июля 2025
Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Читать дальше 23 июля 2025
«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» «Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» Читать дальше 23 июля 2025
«Marvel поднялась с колен»: новая «Фантастическая четверка» — лучший фильм MCU со времен «Финала», и говорить «спасибо» нужно не Паскалю «Marvel поднялась с колен»: новая «Фантастическая четверка» — лучший фильм MCU со времен «Финала», и говорить «спасибо» нужно не Паскалю Читать дальше 22 июля 2025
«Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов»: в своем худшем фильме Робин Уильямс снялся лишь ради денег — у картины рейтинг 5/100 «Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов»: в своем худшем фильме Робин Уильямс снялся лишь ради денег — у картины рейтинг 5/100 Читать дальше 21 июля 2025
«Человек из стали» хуже почти во всем? Сравнили старого и нового Супермена «лоб в лоб» — насчитали минимум 7 важных различий «Человек из стали» хуже почти во всем? Сравнили старого и нового Супермена «лоб в лоб» — насчитали минимум 7 важных различий Читать дальше 21 июля 2025
«Я знал сюжет, но рыдал в три ручья»: нового «Истребителя демонов» уже нарекли «лучшим аниме в истории» — рейтинги пробивают потолок «Я знал сюжет, но рыдал в три ручья»: нового «Истребителя демонов» уже нарекли «лучшим аниме в истории» — рейтинги пробивают потолок Читать дальше 20 июля 2025
Был магом, стал инвалидом: карьера Фелтона после «Поттера» пошла под откос, и этот новый Sci-Fi с русскими актерами исправит ситуацию Был магом, стал инвалидом: карьера Фелтона после «Поттера» пошла под откос, и этот новый Sci-Fi с русскими актерами исправит ситуацию Читать дальше 20 июля 2025
Уже не хоррор, а горе-боевик: «M3ГАН 2.0» вышла в «цифре» раньше, чем планировалось — 4 причины не тратить на фильм ни минуты Уже не хоррор, а горе-боевик: «M3ГАН 2.0» вышла в «цифре» раньше, чем планировалось — 4 причины не тратить на фильм ни минуты Читать дальше 20 июля 2025
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше