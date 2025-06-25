Тимур Бекмамбетов в Голливуде снял лишь один фильм с Педро Паскалем, и критики со зрителями от него плюются ядом (и все из-за концовки)

25 июня Тимуру Бекмамбетову исполняется 64 года. Режиссер, прославившийся «Особо опасен» и «Ночным дозором», успел немало — и в России, и в Голливуде. Но есть в его послужном списке и один проект, где сошлись большие амбиции, крупный бюджет, Педро Паскаль в эпизоде… и 25% на Rotten Tomatoes. Это «Бен-Гур» (2016) — один из самых провальных пеплумов XXI века.

Пыль, хромакей и странные диалоги

Если вы не знали, у «Бен-Гура» есть сразу четыре экранизации, и версия Бекмамбетова — последняя. Сам режиссер уверял: это не ремейк, а «свежее прочтение». Звучит солидно. Но по факту, уверяют обозреватели, перед нами «безвкусное месиво» из «Гладиатора», «300 спартанцев» и плохо снятых гонок на колесницах.

Сюжет простой: два друга, Иуда (Джек Хьюстон) и Мессала (Тоби Кеббелл), ссорятся. Один становится рабом, второй — римским офицером. Далее — предательство, месть, колесницы, Иисус, прощение и слезы. Все бы ничего, но с середины фильма повествование трещит по швам. Герои меняют характеры быстрее, чем фильтры в соцсетях: сегодня они злые, завтра добрые. Мотивации нет. Диалоги — как будто из школьной пьесы.

Фильм страдает не только от сценария, но и от визуального безумия. Операторская работа будто застряла между GoPro и TikTok: камера трясется, зумит, крутится на 360, зарывается в лицо и снова уезжает. Даже в романтических сценах она не может остановиться. Кто-то это назовет «стилем», но некоторым зрителям скорее пригодились бы таблетки от укачивания.

Финал, достойный «Санта-Барбары»

В концовке все герои внезапно прощают друг друга, обнимаются и начинают новую жизнь. Кто-то, считавшийся мертвым, оживает. Кто-то рыдает от любви. Кто-то уходит в закат.

На фоне «Особо опасен», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» и уж тем более «Ночного дозора», «Бен-Гур» выглядит чужим. Пафосный, сбивчивый и визуально устаревший еще на момент премьеры, он остался в истории как пример того, как не надо снимать «великий эпос».

Ранее мы писали: Украсть миллиарды, не выходя из дома: новинка Тимура Бекмамбетова оказалась «11 друзьями Оушена» на современный лад