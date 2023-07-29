«Тимати на пенсии»: эксперименты Киркорова с внешностью довели народ до истерики
Артист стал неузнаваемым.
Тем, кому интересно узнать, как Тимати будет выглядеть в старости, можно долго не ждать. Достаточно посмотреть на новые снимки Филиппа Киркорова. Эксперименты поп-короля отечественной эстрады с внешностью до добра не довели.
Бывший муж Аллы Пугачевой решил измениться до неузнаваемости. Артист уже сделал не одну пластическую операцию и планирует еще несколько хирургических вмешательств. Изменения коснулись не только лица и тела артиста, но и цвета волос. На свежих фото он запечатлен ярким блондином с короткой стрижкой.
К тому же певец несколько изменил свои предпочтения в одежде. И в результате напомнил поклонникам популярного рэпера Тимати. Многим пользователям Сети «новый» Киркоров не понравился. Внешний вид исполнителя довел народ до истерики.
«Это Тимати на пенсии?», «Что с ним случилось?», «Мне совсем не нравится. Даже взгляд стал другой», «Ужас. Нет той харизмы, которая была раньше», — сокрушаются подписчики знаменитости в социальных сетях.