Тим Бертон рассказал, как создавал ту самую анимационную сцену из второго сезона «Уэнсдэй»

Второй сезон «Уэнсдэй», хоть и частично, но уже вышел на Нетфликсе после почти трехлетнего перерыва, но не только тот самый шокирующий сюжетный поворот стал поводом для бурного обсуждения.

Хотя Тим Бертон и не является «полноценным» режиссером шоу, для которого снял лишь несколько эпизодов, он все-таки остается исполнительным продюсером «Уэнсдэй» и во втором сезоне продолжает принимать активное участие в производстве — что видно невооруженным глазом благодаря серии анимационных сцен в первом эпизоде второго сезона.

Тим Бертон хотел, чтобы сцена из «Уэнсдэй» выглядела как школьный проект

Речь идет о небольшой анимационной части эпизода, которая становится визуальным описанием легенды о мальчике со способностями к телекинезу. Рассказывая о том, как тот самый мальчик решил воплотить в реальность свою идею создания сердца с часовым механизмом, Бертон как будто возвращается в свои прошлые проекты — как, например, «Кошмар перед Рождеством» или «Труп невесты».

Это, однако, было не единственным интересным аспектом задумки режиссера — по его собственным словам, он хотел, чтобы сцена выглядела так, будто ее создавали студенты для своего учебного проекта.

Бертон также посоветовал своей команде убедить себя в том, что на производство высококачественной анимации у них нет бюджета — в результате должна была получиться сцена, которая соответствовала бы тому факту, что саму историю тоже рассказывает студент академии «Невермор».

Между тем «Уэнсдэй» уже продлили на третий сезон

Хотя до выхода второй части второго сезона остается еще три недели, создатели сериала уже предвидели бешеный успех проекта и теперь вовсю готовятся к созданию еще одного сезона.

Кроме того, «Уэнсдэй» может получить и спинофф в ближайшем будущем, однако детали сюжета пока держат в секрете.

Новые эпизоды второго сезона сериала появятся на Нетфликсе 3 сентября.

Кстати, если вы до сих пор не понимаете, почему главную героиню назвали Средой, ответ можно найти здесь — и он точно вас удивит.