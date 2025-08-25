Тим Бертон никогда не устанет пересматривать эти два фильма — фанаты хоррор-режиссера такому выбору удивятся

Для любого, даже не слишком разбирающегося в кино человека имя Тима Бертона неразрывно связано с чем-то мрачным и мистическим — и не просто так. На протяжении десятилетий режиссер оттачивал свои навыки создания историй, центральными фигурами которых становилась разного рода нечисть или же люди, попавшие в совершенно необъяснимые логически ситуации.

Все это не могло прийти к Бертону из ниоткуда, а потому многие его фанаты долгое время считали, что среди любимых фильмов самого режиссера рекордное количество позиций занимают именно разного рода хорроры.

Такое предположение, однако, все равно оказалось неправдой, а среди наиболее просматриваемых Бертоном фильмов — старый боевик с Клинтом Иствудом и одна из экранизаций «Я — легенда».

«Там, где гнездятся орлы» Тим Бертон пересматривал десятки раз

Хотя сам режиссер так до сих пор и не может найти объяснения своей привязанности к совсем не типичному для него фильму, Бертон признает, что тяга к «Там, где гнездятся орлы» у него высока — настолько, что он пересматривает картину каждый раз, когда она идет по телевизору.

В приключенческом боевике, вышедшем на экраны в 1968 году, одну из главных ролей сыграл Клинт Иствуд, а сюжет разворачивается вокруг британских парашютистов, решающих проникнуть в немецкий замок — стратегически важный объект немецких войск — во время Второй Мировой войны.

«Человек Омега» — тоже один из любимцев Тима Бертона

По тому же критерию Бертон оценивает и постапокалиптичную драму, которая вышла на экраны в 1971 году, — по словам режиссера, «Человек Омега» тоже входит в список фильмов, которые он бы смотрел в любое время (даже если он в очередной раз посмотрел один из них всего пару дней назад).

Предшественник боевика «Я — легенда» с Уиллом Смитом в главной роли, «Человек Омега» снят по тому же роману и рассказывает о полковнике армии США Роберте Невилле, который остается единственным человеком на планете после бактериологической войны между Советским Союзом и Китаем.

Кстати, идеи для своих собственных хорроров Бертон брал из двух забытых всеми ужастиков — о том, какие не слишком популярные фильмы вдохновили всю карьеру режиссера, мы уже писали здесь.