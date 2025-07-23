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Киноафиша Статьи Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен

Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен

23 июля 2025 16:11
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен

Проверим, хорошо вы ли разбираетесь в легендарных парах.

Киношные мужья советской эпохи — народ особый: кто-то вечно попадает в переделки, кто-то строит коммунизм, а кто-то просто мечтает о курортном романе. Но за каждым таким героем стоит женщина — то ли ангел-хранитель, то ли генератор идей для новых приключений.

В этом тесте предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните эти легендарные пары? Вам предстоит взглянуть на кадр с супругой и, глядя на него, всопмнить имя мужа героини.

Всего вас ждёт 5 вопросов, после которых будет понятно — опытный вы зритель или новичок. Готовы испытать себя? Тогда желаем удачи!

Ранее мы писали: «Шерлока» с ходу узнают многие: а вы попробуйте вспомнить еще 5 советских детективов по кадру (тест)

Фото: Кадры из фильмов «Любовь и голуби» (1985), «Москва слезам не верит» (1979)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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