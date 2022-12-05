Тихонова удержала, но брак не спасла: выходка Мордюковой разрушила «идеальную» семью

Легендарные советские актеры Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов познакомились во время работы над фильмом «Молодая гвардия». Их роман начался сразу после съемок, и вскоре пара зарегистрировала брак. Но союз двух ярких артистов долго не продержался.

Тихонов и Мордюкова прожили вместе 13 лет. У них родился сын, но наличие ребенка не помогло скрепить узы их брака. Инициатором развода стала Мордюкова, которой, по ее словам, надоело тянуть этот воз в одиночку.

Со стороны их брак казался идеальным, однако на самом деле в этих отношениях не все было так просто. Актеры жили далеко не богато. Ради того, чтобы прокормить семью и удержать супруга, актриса соглашалась на любые роли. Какое-то время ей это удавалось. Мордюкова признавалась, что в их браке мужчиной стала именно она, потому что взяла на себя роль добытчика. Тихонов же, хоть и был человеком мягким и нежным, но обладал серьезным недостатком — актер никогда не любил Мордюкову, приводит ее слова Starhit. Поэтому, несмотря на все усилия, в итоге спасти этот брак актрисе не удалось.