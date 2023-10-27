Тихонова отпаивали валерьянкой: слова Ванги потрясли актера до глубины души

Звезде нечего было сказать в свое оправдание.

Вячеслав Тихонов вряд ли смог забыть свою встречу с Вангой. Произошла она в далеком 1979 году. Ясновидящей удалось задеть знаменитого артиста за самое больное.

Как только он оказался в доме болгарской гадалки, та накинулась на него с суровыми обвинениями. Ведунья распекла актера за то, что тот не выполнил предсмертную просьбу Юрия Гагарина, с которым был очень близок.

Перед своим последним полетом космонавт пришел к звезде экрана и поручил ему купить будильник и держать его на своем письменном столе. Эта вещь должна была служить напоминанием о друге. Вскоре после этого Гагарин трагически погиб, что стало для Тихонова большой трагедией.

О наставлении приятеля убитый горем Вячеслав Васильевич попросту забыл. Услышав о нем из уст Ванги, лицедей схватился за сердце. Дошло до того, что разволновавшегося Штирлица пришлось отпаивать валерьянкой.