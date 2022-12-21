Тихонова не узнать: глазам не поверите, увидев звезду «Следа» сегодня (фото)

Евгений Кулаков полюбился зрителям в образе Вани Тихонова в сериале «След». Этой осенью актер принял для себя важное решение, которое немало огорчило преданных поклонников его творчества.

Артист эмигрировал в Израиль. Многие надеялись, что звезда экрана все же вернется на родину, а заодно и на съемочную площадку популярного проекта, но актер поспешил расставить все точки над «i». По уверению знаменитости, обратного пути для него нет.

Дело в том, что Кулаков поставил во главе не свои профессиональные интересы, а комфорт и здоровье собственного сына Ильи, которому врачи диагностировали ДЦП. О том, как звездный наследник чувствует себя на новом месте, актер рассказывает в социальных сетях.

Звезда «Следа» часто выходит на связь с подписчиками, которые отмечают, что тот заметно изменился. За рубежом актер будто стал другим человеком: он отказался от взлохмаченных волос и спортивной одежды и отдал предпочтение более классическому и сдержанному стилю.