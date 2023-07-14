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Тихонов три раза с позором провалил пробы: не поверите, кого он мог сыграть

14 июля 2023 09:00
Тихонов три раза с позором провалил пробы: не поверите, кого он мог сыграть

Штирлиц все-таки провалился.

Поразительно, но даже великие актеры сталкивались с неудачами. Исполнитель роли Штирлица Вячеслав Тихонов кажется идеальным выбором на любую роль: высокий и статный красавец, хорошо поставленный голос, он мастерски вживался в своего персонажа. Но три интересных проекта он в свое время упустил.

Вячеслав Васильевич хотел сыграть в картине «Тени исчезают в полдень» Анисима Шатрова. После проваленных проб он даже подходил к режиссеру Валерию Ускову, чтобы попросить о втором шансе. Но к тому моменту на роль уже утвердили Льва Полякова.

Однако талант актера Усков оценил и позвал Тихонова в другой свой проект — «Вечный зов». Тихонов поначалу согласился, но позже все-таки отклонил предложение. От роли Яшки он отказался, потому что побоялся негативного образа, а Иван показался Тихонову слишком молодым в начале фильма.

Мог появиться Вячеслав Тихонов и «Гусарской балладе», но проиграл пробы Юрию Яковлеву. Артист справился с ролью Ржевского отменно, но посмотреть на Тихонова в комедии было бы очень интересно.

Тихонов три раза с позором провалил пробы: не поверите, кого он мог сыграть
Фото: кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны» (1973), кадр из фильма «Гусарская баллада» (1962), кадр из фильма «Вечный зов» (1973-1983), кадр из фильма «Тени исчезают в полдень»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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