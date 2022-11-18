Тихонов из «Следа»: диагноз его сына заставит вздрогнуть любого россиянина

Евгений Кулаков прославился ролью программиста Ивана Тихонова в сериале «След». Долгие годы преданные поклонники следили за его приключениями на экране, но мало кто догадывался, как складывается личная жизни артиста.

Дело в том, что в 2004 году актер и его супруга Ольга Бужор впервые стали родителями. На свет появился их сын Илья, но врачи сразу же поделились неутешительными новостями: наследник супругов страдал от детского церебрального паралича. Серьезный диагноз не испугал молодых родителей, которые окружили наследника заботой и вниманием.

Первые годы Илья удивлял родителей и врачей своим умом и памятью. Он мог цитировать страницы сказок наизусть и много читал, но через несколько лет специалисты поставили второй диагноз «аутизм». После этого Ольга даже уволилась с работы в театре, чтобы не оставлять сына одного ни на минуту, а Кулаков стал главным добытчиком в семье.

При этом актер не скрывает, что он считает себя счастливым человеком. У него любящая семья и работа, которая долгие годы приносит только удовольствие. А в 2017 году у пары родилась дочь Ника. Девочка не страдает от серьезных болезней и во всем помогает своим родителям.