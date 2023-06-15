Тихони и скромницы: женщины с этими именами не любят шумных компаний

Вечер в клубе в огромной компании друзей или размеренный отдых с книгой и вкусняшками? У каждого человека свое представление об идеальном отдыхе, и то, что кажется привлекательным для одного, другому представляется сущим кошмаром. По мнению экспертов, наши предпочтения во многом зависят от имени. Обладательницы некоторых женских имен уж точно не станут тусить до рассвета, а выберут уединение, любимый сериал или литературное произведение в качестве “собеседника”. Рассказываем, кто же они, главные скромницы и тихони.

Арина

Имя Арина трактуется как “умиротворение” или “покой”. Неудивительно, что женщина, которая его носит, как будто бы олицетворяет собой эти свойства. Она разговаривает негромким, мелодичным голосом, передвигается плавно и неторопливо, в одежде предпочитает спокойные и нейтральные тона.

Отдыхать обладательница этого имени также предпочитает без суеты.

Лучшее времяпровождение для нее - рукоделие, поход на концерт инструментальной музыки, чтение книги. Дискотеки до самого утра и другое шумное веселье Арина не любит и всячески открещивается, когда ее зовут на тусовки и корпоративы.

Галина

Согласно легенде, имя Галина возникло благодаря древнегреческой богине Галене - покровительнице штиля. В переводе оно означает “безмятежность” или “тишина”. Действительно, обладательница этого имени не приветствует шумиху, куда больше ее привлекают созерцательные, умиротворяющие занятия.

В больших компаниях Галя чувствует себя крайне некомфортно.

Из вежливости она может провести в них не больше получаса, а потом постарается незаметно ускользнуть. Женщину, которая носит это имя, куда больше привлекает общение тет-а-тет, когда собеседники посвящают время друг другу и никому больше.

Инесса

В переводе с древнегреческого Инесса означает “непорочная” или “чистая”. Обладательница этого имени наделена спокойным и неконфликтным нравом, мало что способно вывести ее из себя. Женщины, нареченные этим именем, часто кажутся окружающим “не от мира сего”, но на самом деле это не так.

Просто у Инессы совершенно другой темперамент.

Она не станет попусту шуметь, а не спеша разберется, в чем дело. Компании с громкой музыкой, болтовней ни о чем, танцами и т.д. не привлекают обладательницу этого имени. Уж лучше она проведет вечер с книжкой или за просмотром нового сериала.