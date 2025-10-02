Меню
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1

2 октября 2025 16:11
Американские обозреватели уже возмущаются.

После трейлера «Зверополиса 2» киноманы со стажем сразу начали чесать затылки: сюжет уж больно напоминает классику конца 80-х. Оригинальной задумку не назвать при всем желании, настаивают западные обзорщики.

На этот раз Джуди Хоппс и Ник Уайлд ввязываются в историю со змеями — в Зверополисе этих рептилий давно не видели, а тут появляется обаятельный Гэри Де’Снейк, который клянчит у полиции шанс доказать: «Змеи не злодеи».

Проблема в том, что весь город уверенно считает обратное, и героям придётся разбираться с заговором, который тянется годами.

Если вынести за скобки милые шуточки и мультяшный антураж, фабула выглядит подозрительно знакомой. Персонажа подставляют, его обвиняют во всех смертных грехах, и только парочка детективов-неудачников пытается очистить его имя.

Уже звучит как «Беглец» с Харрисоном Фордом? Да, но есть версия куда ближе: «Кто подставил кролика Роджера».

В фильме Роберта Земекиса тоже был комичный, но не виноватый герой — Роджер, которого обвиняют в убийстве. Вместе с уставшим частным сыщиком Эдди Валиантом он ныряет в расследование, которое постепенно раскрывает куда более крупный заговор.

Даже сеттинг рифмуется: мультяшный Тунтаун, полный карикатурных существ и абсурдных деталей, сегодня легко перекладывается на яркий, биомами разбитый Зверополис. Там у нас говорящий пистолет с мультяшными пулями, тут — ленивцы в МФЦ и теперь змеи, которых презирает весь город.

Конечно, у Disney не получится повторить нуарную мрачность «Роджера»: всё будет вылизано и дружелюбно к детям. Но параллели настолько прямые, что сложно не заметить, настаивает портал CBR.

«”Зверополис 2” по-тихому украл сюжет этой классики с рейтингом 96% RT», — подытожили обзорщики.

А вы смотрели «Кролика Роджера»?

Ранее мы писали: Дети точно не поймут: в «Зверополисе 2» почти наверняка покажут роман Джуди и Ника — и это попросту кошмарная идея

Фото: Кадр из мультфильма «Зверополис 2» (2005), фильма «Кто подставил кролика Роджера» (1988)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
