«Тихо, граждане! Чапай думать будет!»: только знатоки Чапаева вспомнят, откуда цитата — фильм, книга или анекдот (тест)

Легендарный Чапаев давно перестал быть просто историческим персонажем — он превратился в народного героя, которого мы знаем по фильмам, книгам и бесчисленным анекдотам. Но где заканчивается правда и начинается вымысел?

Время выяснить в нашем новом тесте. Вас ждут пять цитат, а ваша задача угадать откуда они — из фильма о Чапаева, книги или анекдота.

Готовы проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в чапаевской эпопее? Тогда вперёд — возможно, после этого теста вы по-новому взглянете на знакомую историю.

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