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Киноафиша Статьи «Тихо, граждане! Чапай думать будет!»: только знатоки Чапаева вспомнят, откуда цитата — фильм, книга или анекдот (тест)

«Тихо, граждане! Чапай думать будет!»: только знатоки Чапаева вспомнят, откуда цитата — фильм, книга или анекдот (тест)

17 июля 2025 13:17
Кадры из фильма «Чапаев»

На 5/5 вопросов ответят самые внимательные.

Легендарный Чапаев давно перестал быть просто историческим персонажем — он превратился в народного героя, которого мы знаем по фильмам, книгам и бесчисленным анекдотам. Но где заканчивается правда и начинается вымысел?

Время выяснить в нашем новом тесте. Вас ждут пять цитат, а ваша задача угадать откуда они — из фильма о Чапаева, книги или анекдота.

Готовы проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в чапаевской эпопее? Тогда вперёд — возможно, после этого теста вы по-новому взглянете на знакомую историю.

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Фото: Кадры из фильма «Чапаев» (1934)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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1 комментарий
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