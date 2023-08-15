Тигров едва не сварили заживо: Запашный проболтался об ужасах съемок «Полосатого рейса»

Когда в 1961 году на экраны вышел фильм «Полосатый рейс», многие зрители поразились смелости актерского состава и команды создателей. Ведь в кадре играли настоящие опасные хищники. Артисты буквально рисковали собственными жизнями, снимаясь рядом с ними.

Даже сейчас мастера говорят о том, что картина представляет собой очень смелый эксперимент, который вызывает восхищение. О некоторых ужасах, происходивших на съемках, в интервью проговорился Эдгард Запашный.

По его словам, лента была снята без единого компьютерного эффекта.

Поэтому, например, чтобы тигры проплыли в море, пришлось перекрывать целую бухту. Но загнать в воду хищников все равно было непросто, ведь они не самые большие любители подобных прогулок. В итоге дрессировщики пошли на хитрый ход.

Константин Константиновский, супруг Маргариты Назаровой, поставил на берегу мобильную баню и запустил в нее тигров. Животные чуть не сварились заживо в этом пекле. Зато как только дрессировщик открыл дверь, то они тут же кинулись в воду, чтобы охладиться. Снимать пришлось практически с одного дубля. Такую идею Запашный назвал блестящей находкой на интервью для YouTube-канала Александра Добровинского.