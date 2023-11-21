«Тьфу! Деревня!»: угадайте героев фильма «Любовь и голуби» по одной фразе (тест)

Комедию «Любовь и голуби» обожали в Советском Союзе. Любят и сейчас. Комедия Владимира Меньшова засмотрена до дыр, а реплики персонажей цитируют наизусть.

Хотя это непросто: сценаристы проделали большую работу, придумав для каждого персонажа речь с характерными особенностями. Деревенский говор бабы Шуры и дяди Мити сильно отличается от книжного произношения Раисы Захаровны.

Надя, в обычной ситуации разговаривающая вполне грамотно, в моменты особого душевного напряжения и волнения «срывается» в саркастичное просторечие. В сочетании с фирменным юмором Меньшова получилось великолепно — крылатые фразы есть почти у каждого героя знаменитой комедии.

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