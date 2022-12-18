Тетю Валю из «Спокойной ночи, малыши!» подозревали в страшном преступлении: при чем тут ЦРУ?

Валентина Леонтьева долгие годы вела ряд детских передач на советском телевидении. Для подрастающего поколения она сразу же стала верным другом и наставником, поэтому ее исчезновение с экранов на несколько месяцев шокировало зрителей. Как оказалось, в это время следователи проводили тщательное расследование жизни телеведущей.

Советские правоохранительные органы были уверены, что звезда экрана сотрудничает с американскими спецслужбами. Дело в том, что ее муж был дипломатом в Вашингтоне, а сама она однажды ездила в столицу США, где прожила некоторое время. Как считали советские спецслужбы, именно в тот период ее и завербовали.

После проверки удалось выяснить, что Леонтьева не была шпионкой и не имеет никаких опасных связей с Америкой. Домыслы следователей основывались на слухе, который пустил один из ее коллег. Он вместе с другим юмористом поспорил, что сможет придумать самую правдоподобную сплетню, в которую мгновенно поверят все работники телевидения. В итоге его шутка едва не стоила Леонтьевой не только работы, но и свободы.

Сплетня оказалась настолько реалистичной, что однажды один из провинциальных партийных работников поинтересовался о связях телеведущей с США. Его же попросил об этом неравнодушный зритель, до которого дошли порочащие Леонтьеву слухи.

Со временем телеведущей удалось восстановить свою репутацию, но некоторые коллеги еще долгое время верили в ее связи с Западом.