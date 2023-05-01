Тетя Мотя: Ирину Аллегрову без парика и макияжа угонщицей не назовешь

Ирина Аллегрова, как и подобает настоящей звезде, всегда появляется на публике при полном параде. Знаменитость любит быть в центре внимания, поэтому отдает предпочтение яркому макияжу и идеальным укладкам.

Впрочем, преданные поклонники артистки знают, что она давно носит парики. В молодости певица испортила свои волосы в салоне красоты, поэтому ей и пришлось использовать искусственные накладки. В любом случае Аллегровой в них было комфортно — исполнительница свела с ума не одного фаната.

Что же касается естественной красоты, то ею «шальная императрица», как оказалось, похвастаться не может. В Сети можно увидеть архивную фотографию, на которой знаменитость запечатлена без грима и парика. В этом непривычном для многих образе Аллегрова оказалась той еще тетей Мотей — угонщицей чужих мужчин ее точно не назвать.