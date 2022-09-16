«Тетя Ася приехала!»: что стало с актрисой из культовой рекламы 90-х

Карьера Татьяны Ташковой насчитывает более 90 актерских ролей. Но лишь редкие зрители знают ее по съемкам, например, в известном фильме «Уроки французского». Многие помнят Пашкову как героиню популярной рекламы отбеливателя. «Тетя Ася приехала!» — кричит мальчик-подросток на роликах, хватается за простыню во дворе и рвет ткань. Героиня Ташковой тут же советует его маме пользоваться новым средством для отбеливания постельного белья.

Реклама имела большой успех, а фраза из ролика ушла в народ. Татьяна ролью не гордилась, ведь на съемки она согласилась от безденежья. В 90-е годы работы не было ни у самой актрисы, ни у ее супруга, режиссера Евгения Ташкова. Татьяна бралась за любую оплачиваемую занятость: подрабатывала поваром, изготавливала изделия из кожи, устроилась в финансовую организацию. Напряженный график привел к частичной слепоте актрисы — зрение удалось установить лишь после 12 операций.

Гонораров, полученных от игры в «тетю Асю», хватило, чтобы семья Ташковых могла сводить концы с концами. А вскоре Татьяна возобновила съемки в кино и выступления в театре.

«Для меня это была работа, и только. Я не тетя Ася», — гордо заявляла актриса в интервью.

Сейчас 66-летняя Ташкова охотно соглашается на появление в телесериалах, но предложений не так много. В 2019 году она исполнила заметную роль в многосерийном проекте «Скажи что-нибудь хорошее». Также актриса уже 16 лет служит в Государственном театре киноактера.